Chef Scărlătescu găteşte clătite în cea mai importantă luptă a amuletelor

11:50

Publicul a votat şi, înainte de înmânarea trofeelor din cadrul galei E! People’s Choice Awards, este invitat să urmărească Live From the Red Carpet de la premiile acordate în totalitate de fani. Gazdele E! News, Giuliana Rancic şi Jason Kennedy, vor prezenta fanilor atmosfera de pe covorul roşu, vor surprinde cele mai spontane reacţii, vor lua cele mai sincere interviuri celor mai cunoscute vedete care vor participa la gala E! People’s Choice Award fiind ajutaţi şi de către prezentatoarea de la Nightly, Nina Parker, dar şi de Jeannie Mai de la The Real, cât şi corespondentul E! Style, Zanna Roberts Rassi.