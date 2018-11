CUM a ajuns un român să vândă americanilor pantofi de 2.500 de dolari perechea

15:20

Mircea Nistor este profesorul care a dus numele României până peste ocean. A cucerit întreg mapamondul roboticii cu o invenţie, iar roadele muncii sale au fost culese chiar în anul Centenarului, la campionatul mondial de robotică din Mexic. Drumul spre triumf nu a fost deloc uşor: peste 160 de minţi strălucite din întreaga lume s-au bătut pentru premiul cel mare adjudecat de România. „Robotul trebuia să corecteze tot felul de obiecte cum sunt aceste cutii care jucau rolul de cuburi de combustibil pentru centralele termice, trebuiau să le elibereze printr-o ferestruică la o înălțime. Altă sarcină de joc, să transporte panouri solare de la un jucător uman într-un loc în care trebuiau să fie asamblate într-un panou solar”, explică Mircea Nistor, profesor de fizică. Alături i-au fost şi cei opt elevi pe care i-a îndrumat şi le-a călăuzit calea spre succes. „M-a făcut să vreau să mă implic în tot felul de proiecte legate de fizică în primul rând și apoi de științele tehnologice și în final iată că am reușit să ajungem la acest nivel, ceea ce e incredibil, și fără el cu siguranță nu aș fi fost aici. E mai mult decât un simplu profesor pentru noi, noi îl numim chiar mentorul nostru”, spune Răzvan Vârtan, elev. Încă de la începutul carierei, dascălul a încercat să revoluţioneze metoda de predare a fizicii. Deşi condiţiile nu erau dintre cele mai bune, nu s-a lăsat descurajat şi şi-a atins, într-un sfârşit, idealul în viaţa de profesor: a făcut ca această disciplină, dificilă, până la urmă, să fie, realmente, un mod de viaţă pentru elevii lui. „Am vrut neapărat să aduc fizica în realitate. E drept, condițiile erau foarte vitrege din punct de vedere atunci, componentele speciale lipseau aproape cu desăvârșire, iar la sfîrșitul anilor 80, era înainte de 1989, am început să fac un club de informatică cu copiii de acolo”, spune profesorul Mircea Nistor. Succesul nu a venit uşor: a început să lucreze cu elevii chiar şi în timpul weekendului, iar laboratorul de robotică pe care l-a realizat a însemnat apogeul carierei sale de dascăl. „Ne învață practic chestii care ne folosesc pe viitor. Am putut să învăaț multe lucruri de aici, mi-am făcut niște prieteni foarte, foarte buni și m-a ajutat să am mai multă încredere în mine și să învaț să lucrez în echipă cu ceilalți”, spune Cristina Haranguș, elevă. După victoria din Mexic, Mircea a primit, pe rând, titlul de cetățean de onoare al orașului, apoi al județului. Performanța l-a adus la Hunedoara și pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii. În luna octombrie, Hans Klemm a petrecut mai bine de două ore în laboratorul de fizică al Colegiului de Informatică Traian Lalescu. „Găsiți modalități să repetați această performanță, găsiți modalități să demonstrați că liceele din România au această oportunitate. Ceea ce am descoperit în România e că există centre de excelență ca acest Colegiu Național din Hunedoara, deci cred că provocarea va fi să ducă acest talent și peste hotare”, a spus Hans Klemm, ambasadorul SUA la București. Dintr-un fost oraș monoindustrial, Hunedoara a devenit campiona lumii la robotică. E cea mai mare mândrie a profesorului Nistor, dar și cadoul său facut României la 100 de ani. „Este bineînțeles o mare mândrie și mă bucur foarte mult că am putut contribui și noi puțin la prestigiul țării”, a spus el. Profesorul este şi unul dintre fondatorii Colegiului de Informatică Traian Lalescu, la care predă şi în prezent.