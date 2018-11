Siria extinde perioada pentru revendicările de proprietate post-război

17:30

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că forma actuală a programului guvernamental privind acordarea unor ajutoare de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie permite accesul la această schemă de ajutor a companiile cu capital românesc, într-o pondere mai mare.''Am aşteptat cu mult interes acest moment al semnării primelor acorduri de finanţare acordate în acest an în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie. (...) În primul rând pentru că aceste proiecte de investiţii care vor fi dezvoltate cu sprijin guvernamental vor aduce plus valoare economiei româneşti prin efectul de multiplicare. Este vorba despre investiţii în domenii cu impact major în economie, cu impact economic, dar şi impact social, şi mă refer la industria auto, industria materialelor de construcţii, industria aeronautică, sănătatea şi asistenţa socială", a spus Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria, la ceremonia de înmânare a primelor 9 acorduri de finanţare acordate de Guvern în baza schemei de ajutor de stat instituite prin HG 807/2014 pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.Premierul a precizat că proiectele pentru care se semnează acordurile de finanţare în această primă etapă au o valoare totală de 1,3 miliarde de lei, iar sprijinul guvernamental este unul ''consistent - aproape 500 de milioane de lei".Potrivit acesteia, "vor fi create aproximativ 2.000 de locuri de muncă în domenii în care România are forţă de muncă înalt calificată"."Vă mărturisesc că sunt bucuroasă că am reuşit, în mandatul meu de prim-ministru, să deschidem acest program guvernamental şi către companiile cu capital românesc, să facem posibil accesul firmelor autohtone la această schemă de ajutor de stat într-o mai mare pondere. După cum ştiţi, în cursul acestui an am modificat condiţiile de eligibilitate, reducând pragul investiţiilor eligibile, să primească finanţare pentru acest program, iniţial de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro, iar în şedinţa de guvern de vineri, de la 3 milioane de euro, la 1 milion de euro. Faptul că şapte din cele nouă companii care vor primi finanţare au capital românesc confirmă faptul că am luat decizia corectă. Sunt măsuri care împreună cu alte decizii şi politici guvernamentale sunt menite să stimuleze investiţiile şi să contribuie la dezvoltarea României", a precizat Dăncilă.Cu această ocazie, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a înmânat reprezentanţilor celor 9 companii acordurile de finanţare. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Încercarea Guvernului este aceea de a încuraja foarte mult, în special capitalul autohton, şi măsura pe care Guvernul a decis-o - aceea de a reduce la trei milioane de euro - este un pas în acest sens. Azi se publică în Monitorul Oficial o nouă HG prin care încurajăm ca investiţiile să vină la un nivel minim de 1 milion de euro. Asta arată foarte clar deschiderea şi mai mare către ceea ce înseamnă afaceri mai mici şi, în special, cele din România. De asemenea, i-aş încuraja şi pe cei care doresc să-şi deschidă o nouă afacere în România sau să şi-o extindă pe cea existentă să aplice la un astfel de program de susţinere cu ajutor de stat din partea Guvernului României. Este un prim pachet, o primă măsură, care se axează cu precădere pe zona economică. Nu căutăm neapărat să creştem locurile de muncă, e un obiectiv pentru noi ca şi Guvern, e adevărat, dar trebuie să creştem foarte mult economia, care, implicit, o să aibă şi un astfel de impact - şi anume creşterea de locuri de muncă. (...) În Guvern se discută foarte des de măsuri pentru mediul economic şi este o obligaţie chiar pe care doamna premier a impus-o fiecărui minister în parte, cu precădere Ministerului de Finanţe, pentru a găsi măsuri ca până la final de an să venim cu un pachet foarte clar pentru ceea ce înseamnă relaţia cu mediul economic, de a încuraja foarte mult economia din România", a menţionat Teodorovici.Firmele care au semnat acordurile de finanţare sunt:* Jaeggi Industries SRL, acţionariat elveţian, obiect principal de activitate - fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic (solicită ajutor de stat pentru extinderea capacităţii de producţie pentru schimbătoare de căldură);* Stonevault SRL, capital românesc, obiect principal de activitate - industria de mobilier şi saltele (solicită ajutor de stat pentru înfiinţarea unei unităţi de producţie pentru fabricarea de arcuri şi casetoane de arcuri);* Therme Nord Bucureşti SRL, capital românesc 73,5 % şi 26,5% capital austriac, obiect principal de activitate - activităţi de întreţinere corporală (se solicită ajutor de stat pentru înfiinţarea unei noi unităţi, independentă din punct de vedere tehnologic de unitatea existentă, în vederea desfăşurării unor activităţi de întreţinere corporală);* Universal Alloy Corporation Europe SRL, capital elveţian 97% şi 3% capital american, obiect principal de activitate - fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastic (solicită ajutor de stat pentru înfiinţarea unei unităţi de producţie pentru componente din titan/aluminiu ce vor fi folosite în diverse aplicaţii din industria aerospaţială);* Teraplast SA, capital românesc, obiect principal de activitate - fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic (solicită ajutor de stat pentru extinderea capacităţii de producţie pentru anumite categorii de produse);* Depaco SRL, capital românesc, obiectiv principal de activitate - fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastic (solicită ajutor de stat pentru înfiinţarea unei noi unităţi de producţie pentru fabricarea de învelitori din ţiglă metalică şi minirulouri din tablă);* MG TEC Industry SRL, capital românesc, obiect principal de activitate - fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton (solicită ajutor de stat pentru înfiinţarea unei unităţi de producţie pentru fabricarea produselor de uz gospodăresc şi igienico-sanitare, din celuloză şi maculatură);* Teraglass Bistriţa SRL, capital românesc, obiect principal de activitate - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;* ROMAQUA Group SA, capital românesc, obiect principal de activitate - producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice (solicită ajutor de stat pentru extinderea capacităţii de producţie şi a capacităţii de depozitare). 