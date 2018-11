Primele declarații ale Cameliei Potec după ce și-a botezat fetița: ”Am așteptat de când s-a născut acest moment…”

12:10

Florin Salam a avut parte de un adevărat coșmar, în timp ce cânta la o petrecere în Milano, după ce a fost bătut, s-a scris că manelistul ar fi fost și răpit. Birică, unul dintre interlopii prezenți la fața locului, rupe tăcerea și povestește ce s-a întâmplat de fapt în acea noapte. Acuzat că l-ar […] The post S-a aflat abia acum! Ce s-a întâmplat de fapt în noaptea când Florin Salam ar fi fost răpit în Milano appeared first on Cancan.ro.