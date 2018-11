Gnohere, ultima țintă a lui Gigi Becali: "Aveam nevoie de el, acum m-a dezamăgit"

16:20

Gigi Becali a vorbit despre derby-ul dintre Dinamo și FCSB, terminat la egalitate, scor 1-1. Recunoaște că a avut intenția de a o contacta de aseară pe Gabriela Firea, primarul Capitalei și fina finanțatorului roș-albaștrilor.Nu a făcut-o ieri, dar azi va vorbi cu ea și are de gând să-i facă o propunere acesteia.”Faptul că am jucat în 10 oameni pe terenul ăsta m-a încântat într-un fel. Nu am vorbit cu ea, că era târziu aseară (n. ...