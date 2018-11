Austria: Liderii pledează pentru consens democratic, cu ocazia centenarului republicii

20:00

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj, în cadrul Galei Asociaţiei Municipiilor din România, în care subliniază că ţara noastră are nevoie de o administraţie publică eficientă, el menţionând problemele cu care se confruntă primarii de municipii, respectiv impedimentele de ordin financiar şi lipsa descentralizării."România are nevoie de o administraţie publică eficientă, iar pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de oameni bine pregătiţi, care să înţeleagă responsabilitatea pe care o au în faţa cetăţenilor şi obligaţiile care decurg din mandatul asumat, dar şi de un dialog onest, constructiv, între nivelul central şi local. Ştiu că nu aveţi deloc o misiune simplă, pentru că sunteţi nevoiţi să faceţi faţă unor dificultăţi majore care, în loc să se diminueze, par a se multiplica cu fiecare an care trece. Pe lângă chestiunile curente pe care le gestionaţi, anul acesta v-aţi confruntat şi cu impedimente de ordin financiar, determinate de modificările fiscal-bugetare care v-au blocat proiecte de investiţii. De asemenea, vorbeam în 2017, tot aici, despre faptul că descentralizarea este un proiect prioritar care bate pasul pe loc. Astăzi, remarcăm că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, iar rezultatele sunt departe de a fi mulţumitoare", a spus Iohannis, în mesajul prezentat de consilierul prezidenţial Andrei Muraru.Preşedintele remarcă preocuparea constantă a autorităţilor locale în privinţa provocărilor diverse cu care se confruntă comunităţile locale din România."Educaţia, sănătatea, transportul public sunt domenii cheie pentru care trebuie prioritizate investiţiile şi care au nevoie, în continuare, de susţinerea dumneavoastră. Dezvoltarea municipiilor nu poate avea loc fără respectarea principiului dezvoltării durabile, iar faptul că astăzi sunt oferite premii pentru realizările din sectorul digital, al regenerării urbane a spaţiilor publice, al energiei sau al gestionării eficiente a deşeurilor demonstrează că acest principiu este bine implementat la nivel local", arată Iohannis.Şeful statului menţionează că în domeniul guvernării locale participative se poate vorbi de excelenţă şi salută progresele care s-au realizat în acest domeniu."Îi felicit pe cei care au înţeles că este esenţial să asigure transparenţa decizională şi să sporească gradul de participare a cetăţenilor la procesul de elaborare a deciziilor. Doar un parteneriat bazat pe încredere între cetăţean şi autorităţi poate asigura buna funcţionare a comunităţilor locale. Este importantă, de asemenea, şi relaţia pe care o aveţi cu mediul de afaceri. Agenţii economici reprezintă motorul în multe dintre comunităţile pe care le administraţi şi, de aceea, vă încurajez să aveţi o abordare deschisă şi să sprijiniţi dezvoltarea antreprenoriatului", spune Iohannis.El aminteşte că la 1 ianuarie România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, punctând că dezvoltarea durabilă şi reducerea decalajelor de dezvoltare se vor numără printre priorităţi."Îmi doresc ca toţi factorii de decizie să contribuie într-o manieră eficientă la realizarea acestui obiectiv de eliminare a inegalităţilor dintre regiuni", afirmă Iohannis.Klaus Iohannis îi felicită pe primarii municipiilor din România pentru contribuţia la dezvoltarea comunităţilor locale prin proiectele implementate. "Datorită implicării şi muncii de care aţi dat dovadă, calitatea vieţii a peste zece milioane de români s-a îmbunătăţit, iar locul în care trăiesc a devenit mai frumos şi mai curat", mai spune Iohannis, în mesaj. AGERPRES/ (AS - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)