Ce emoționant! Un adolescent român a ținut un discurs în Parlamentul britanic. Impresionant ce a cerut | VIDEO

19:10

Un judecător din SUA ia cerut lui Amazon să predea înregistrările audio de la un Echo Amazon care se afla în casa din New Hampshire în care două femei au fost ucise, scrie BBC News. Corpurile celor două victime au fost găsite în ianuarie 2017 sub pridvorul unei case din New Hampshire cu răni multiple. […] Post-ul Înregistrările de pe un Amazon Echo ar putea soluționa un caz de crimă în Statele Unite apare prima dată în Libertatea.ro.