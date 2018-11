Un tribunal a emis mandat de arestare pentru fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski

21:00

Campionatele Mondiale de lupte Under 23 au început, luni, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în prezenţa preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW), Nenad Lalovic, competiţia urmând să se încheie duminică, 18 noiembrie.Preşedintele Nenad Lalovic, care este membru al Comitetului Internaţional Olimpic şi component al Comitetul Director al CIO, s-a arătat foarte mulţumit de organizarea în premieră la Bucureşti a Campionatelor Mondiale U23. El a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că această competiţie, aflată doar la a doua ediţie, se bucură de un real succes în rândul federaţiilor naţionale."Campionatele Mondiale Under 23 au devenit în scurt timp foarte populare în rândul federaţiilor naţionale. Au venit la Bucureşti delegaţii din peste 50 de ţări pentru a participa la o competiţie în care condiţiile de organizare sunt fantastice. Campionatele Mondiale la această categorie de vârstă se desfăşoară doar de doi ani şi deja am atins un nivel foarte înalt din punct de vedere al organizării. De aceea cerinţele noastre au devenit din ce în ce mai dure", a afirmat preşedintele UWW.Nenad Lalovic a primit un trofeu din partea Federaţiei Române de Lupte, acesta înmânându-i la rândul său o plachetă preşedintelui FRL, Răzvan Pîrcălabu.Competiţia de la Bucureşti a avut programate, luni, o parte din categoriile de la stilul greco-romane, primele finale urmând să se desfăşoare, marţi seara, după ceremonia de deschidere.România va participa cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, la Campionatele Mondiale de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani, găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti în perioada 12-18 noiembrie.Lotul complet al României pentru această competiţie este următorul:lupte libere - Răzvan Marian Kovacs (57 kg), Nikolai Okhlopkov (61 kg), Evghenii Volcov (65 kg), Zurab Kapraev (70 kg), Maxim Vasilioglo (74 kg), Omaraskhab Nazhmudinov (79 kg), Mihai Nicolae Palaghia (86 kg), Zoltan Gergen (92 kg) Rareş Popescu (97 kg), Marian Lungu (125 kg);greco-romane - Florin Tiţa (55 kg), Răzvan Arnăut (60 kg), Mihai Radu Mihuţ (63 kg), Alexandru Solomon (67 kg), Ionuţ Adrian Agache (72 kg), George Vlad Mariea (77 kg), Nicu Samuel Ojog (82 kg), Ionuţ Alexandru Caraş (87 kg), Cristian Teodor Chira (97 kg), Istvan Lenard Berei (130 kg);lupte feminin - Ştefania Claudia Priceputu (50 kg), Andreea Beatrice Ana (53 kg), Suzanna Georgiana Şeicariu (55 kg), Mădălina Simona Tudor (57 kg), Denisa Iuliana Fodor (59 kg), Kriszta Tunde Incze (62 kg), Maria Rusu (65 kg), Simona Buibăr (68 kg), Alexandra Nicoleta Anghel (72 kg), Cătălina Axente (76 kg).La Campionatele Mondiale de lupte Under 23 de la Bucureşti şi-au anunţat participarea aproximativ 800 de sportivi din peste 50 de ţări. Intrarea spectatorilor în toate cele 7 zile de concurs este liberă.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Anda Badea) Sursa foto: unitedworldwrestling.org