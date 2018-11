Autorul SUPEREROILOR Spider-Man şi Iron Man a murit: ”Nu credeam că vor ajunge atât de celebri. Speram doar că voi vinde cărţile şi că îmi voi putea plăti facturile”

16:00

"Trebuie să menţionez o mare îngrijorare pe care o am, cu toate că nu vă priveşte direct. E vorba de anul 2019, când România va prelua preşedinţia Consiliului UE, o poziţie extrem de onorantă şi de solicitantă, mai ales pentru Guvern. Părerea mea e că nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva. Acum câteva săptămâni am spus că vom face faţă rezonabil, numai că între timp lucrurile au luat-o razna, la Guvern nu se mai înţeleg care sunt persoanele responsabile, persoanele care ar trebui să se ocupe de as...