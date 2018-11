Autorul SUPEREROILOR Spider-Man şi Iron Man a murit: ”Nu credeam că vor ajunge atât de celebri. Speram doar că voi vinde cărţile şi că îmi voi putea plăti facturile”

Kirk Schneck, avocatul familiei, a declarat că Stan Lee a murit luni, iar cauza decesului nu a fost încă stabilită. Pe contul său de twitter a fost postat un mesaj simplu: — stan lee (@TheRealStanLee) November 12, 2018 He changed the way we look at heroes, and modern comics will always bear his indelible mark. His infectious enthusiasm reminded us why we all fell in love with these stories in the first place. Excelsior, Stan. — DC (@DCComics) November 12, 2018 Lee şi-a început cariera la Timely...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul