Sute de rachete palestiniene, lovituri israeliene: nouă escaladare a tensiunii în Fâşia Gaza

22:30

Fostul campion olimpic Gheorghe Berceanu şi-a lansat volumul biografic intitulat "Hercule de buzunar 48 kg de aur", luni, cu ocazia începerii Campionatelor Mondiale de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani, găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti în perioada 12-18 noiembrie.Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Munchen 1972, Berceanu s-a arătat bucuros de faptul că lansarea cărţii sale a avut loc în prezenţa preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW) Nenad Lalovic, aflat la Bucureşti în aceste zile."Este o zi deosebită pentru mine. În primul rând pentru că pot lansa această carte, dar şi pentru că îl am aici alături pe preşedintele federaţiei internaţionale. Este o mare mândrie că am reprezentat România, chiar dacă nu am fost întotdeauna uşă de biserică. Pentru că am mai avut şi unele ieşiri, iar celor cărora le-am greşit îi rog să mă ierte", a spus Berceanu.Fostul campion i-a înmânat o carte cu autograf preşedintelui UWW, primind în schimb din partea lui Nenad Lalovic o insignă din aur cu însemnele federaţiei internaţionale.Lalovic a declarat că volumul biografic al lui Gheorghe Berceanu va încuraja tinerii de astăzi să vină alături de lupte. "Sunt norocos să mă aflu azi la lansarea cărţii biografice a unui mare campion român. Tilul este un pic complicat, "Hercule de buzunar"... însă Gheorghe Berceanu este un model pentru toţi pentru că şi-a dedicat întrega viaţă luptelor. Mai întâi ca sportiv, apoi ca antrenor şi ulterior ca arbitru internaţional. Dacă ne uităm la urechile dânsului vedem că tot ceea ce spun eu este adevărat. Urechile tocite reprezintă o marcă înregistrată a celor mai buni luptători ai lumii. Mulţumesc domnule Gheorghe pentru lansarea acestui volum care sunt convins că va încuraja tinerii să vină aproape de lupte", a spus Lalovic.Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat la rândul său: "Este un moment extrem de important pentru maestrul Berceanu. Îl felicit pentru rezultatele obţinute în frumoasa carieră, dar şi pentru că are acum ocazia să lase o mărturie a vieţii sale dedicată luptelor".De asemenea, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a ţinut să remarce în afară de performanţele realizate ca sportiv şi aportul lui Gheorghe Berceanu în formarea mai multor generaţii de luptători. "Despre maestrul Gheorghe Berceanu pot spune cu mândrie şi recunoştinţă că a contribuit la realizarea multor performeri, iar despre omul Gheorghe Berceanu nu pot spune decât atât: respect!", a precizat PîrcălabuMonica Berceanu, nepoata fostului campion şi autoarea volumului biografic, a menţionat că şi-a dorit ca povestea de viaţă a lui Gheorghe Berceanu să fie cunoscută. "Este o mare onoare pentru mine să fiu o parte din vocea domnului Berceanu. Dânsul nu a primit darul oratoriei, dar l-a primit pe cel al performanţei. De aceea am acceptat să dau voce poveştii de viaţă a acestui om. Ne-am decis să scriem împreună această carte gândindu-ne la părinţii care încearcă să îi facă pe copiii lor să iasă din anonimat. Gheorghe Berceanu este un model de viaţă. El a pornit dintr-o Cârnă prăfuită, cu miros de moarte, după cum singur spune, şi a ajuns să pună România pe harta lumii. Asta demonstrează că poţi să pleci dintr-un sătuc şi să ajungi pe culmile gloriei", a spus autoarea volumului.Intitulată "Hercule de buzunar 48 kg de aur", cartea redă cariera şi viaţa lui Gheorghe Berceanu, unul dintre cei mai titraţi luptători pe care i-a avut România. "În ochii altora, Hercule a fost nici mai mult, nici mai puţin, decât un oarecare. Pornit dintr-un sat în care se moare la fiecare colţ de uliţă, Marele Mic a ajuns, cu paşi mai repezi ca supersonicele, să trăiască victoriile. Din care, însă, nu şi-a făcut chei cu care să deschidă toate uşile marilor grei ai României, ci chei cu care a deschis, pentru totdeauna, uşa marilor suflete", scrie autoarea Monica Berceanu în biografia fostului campion.Acum în vârstă de 68 de ani, Berceanu a început să practice luptele greco-romane la clubul Electroputere Craiova, pentru ca apoi să fie legitimat la Steaua Bucureşti. În cariera sa, luptătorul a câştigat la categoria 48 de kilograme două medalii la Jocurile Olimpice (aur - 1972, argint - 1976), trei la Campionatele Mondiale (aur - 1969 şi 1970, argint - 1975) şi trei la Campionatele Europene (aur - 1970, 1972 şi 1973). După retragerea din activitatea competiţională a devenit antrenor la secţia de lupte greco-romane a clubului Steaua Bucureşti. Pentru contribuţia adusă sportului românesc, Gheorghe Berceanu a primit titlul de Sportiv Emerit, iar în anul 2000 i-a fost conferit Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de cavaler.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)