EXCLUSIV GSP Tade e jumătate din Subotici!

20:30

Dan Petrescu va mai rămâne un an pe banca celor de la Guizhou Zhicheng. Informația a fost oferită de impresarul antrenorului, Nicolae Pîrnău.Presa din China anunța că Dan Petrescu nu va mai continua în liga secundă din China, după ce Guizhou a retrogradat la finalul sezonului. Nicolae Pîrnău, impresarul "Bursucului", neagă informațiile într-o declarație acordată pentru ziare.com: "Dan Petrescu mai are contract încă un an in China. ...