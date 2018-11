Cosmina Păsărin preferă să stea singură. Care este de fapt adevărul. “Nu mai am o relație de doi ani “

Chiar dacă are 36 de ani și mulți ar spune că este momentul să își facă o familie și să devină mamă, Cosmina Păsărin este de altă părere. Vedeta nu vrea să se căsătorească, nu are un iubit și este foarte fericită. Aceasta a explicat și motivul pentru care a ales ca pentru moment, lucrurile […] Post-ul Cosmina Păsărin preferă să stea singură. Care este de fapt adevărul. “Nu mai am o relație de doi ani “ apare prima dată în Libertatea.ro.

