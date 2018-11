Tenis: Croaţia, cu Marin Cilic şi Borna Coric pentru finala Cupei Davis

15:10

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, marţi, că demisia lui Victor Negrescu din funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene a fost dorinţa acestuia, ea subliniind că nu i-a fost tăiată nicio atribuţie aferentă portofoliului pe care l-a deţinut."Am avut o discuţie în Guvern, am sperat ca domnul ministru să vină să continuăm această discuţie. Eu cred că în orice decizie trebuie să fie o decizie luată de întreaga echipă şi domnul ministru şi-a dat demisia. A fost dorinţa dânsului, nu pot să o comentez. A făcut treabă bună până acum, s-a implicat, eu trebuie să privesc mai departe, să vedem cum gestionăm în continuare şi să avem o preşedinţie de succes. Pentru mine acest lucru este important. A fost opţiunea dumnealui, nu pot să o comentez", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul Biroului Permanent Naţional al PSD, întrebată dacă Negrescu i-a explicat de ce a ales să demisioneze din funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene.Premierul a negat faptul că lui Victor Negrescu i-ar fi fost tăiate din atribuţii."Neg cu vehemenţă acest lucru. Domnului Victor Negrescu nu i s-a tăiat nicio atribuţie. Eu am lucrat împreună cu Victor Negrescu de-a lungul întregului an pentru preşedinţie (preşedinţia Consiliului UE - n.r.), am lucrat împreună pe fiecare dosar, ne-am consultat pe fiecare lucru tocmai pentru ca rezultatele să fie foarte bune. Deci nu acceptăm, dimpotrivă, i-am cerut domnului Negrescu, dacă consideră că trebuie şi alte lucruri care să îl ajute să îşi îndeplinească cu succes mandatul. Nu, nu i s-a tăiat din atribuţii", a susţinut Dăncilă.Afirmaţiile premierului au venit în contextul în care marţi vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a declarat, după şedinţa BPN al PSD, că s-a abţinut la votul dat pentru nominalizarea lui George Ciamba ca ministru delegat pentru Afaceri Europene după ce a ascultat şi afirmaţiile lui Victor Negrescu, care ar fi spus că i-au fost tăiate din atribuţiile pe care le avea la minister. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)