VIDEO/ Gianina Corondan și-a vopsit părul galben-neon. “George Topârceanu e poetul frezei mele”

La finele anului trecut, Paula Chirilă a divorțat, după un mariaj de 11 ani, de medicul Marius Aciu. Dar asta n-a vindecat-o de căsnicii. Vedeta nu exclude un nou mariaj, când va găsi omul potrivit, și chiar are în plan o petrecere și o “rochie de mireasă” atipice. Zilele trecute, actrița și vedeta de televiziune […] Post-ul VIDEO/ Divorțată de un an, Paula Chirilă are nostalgii de la nuntă! La următoarea, ar putea îmbrăca o salopetă de muncitor! apare prima dată în Libertatea.ro.