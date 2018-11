Evacuarea unei tabere emblematice de migranţi la Roma

15:40

Aproape 50 de idei inovative, între care unele ce ar putea crea baza unei cercetări pentru a fi brevetate, au fost lansate, marţi, de către studenţii Facultăţii de Economie şi Drept din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureş, în urma aplicării tehnicii SCAMPER.Tehnica SCAMPER, care presupune o listă de verificare care conţine întrebări de impulsionare sau stimulare a ideilor într-un proces de gândire creativă, a fost prezentată studenţilor cu prilejul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului, care se organizează la UMFST Târgu Mureş de luni până duminică."Astăzi am încercat să abordăm altfel actul didactic, să demonstrăm studenţilor că putem să le transmitem cunoştinţe şi prin joacă, prin metode care se folosesc de mai mulţi ani în străinătate, dar care la noi nu au ajuns. Acum, prin intermediul unui proiect în care suntem implicaţi, reuşim să aducem în faţa studenţilor noştri şi aceste metode creative, care să îi ajute să vadă puţin şi din altă perspectivă, atât viaţa de zi cu zi, cât şi ce ne interesează pentru viitoarea lor meserie. Nu m-am aşteptat să aibă un aşa impact, iar ei să se implice aşa de mult, am aplicat deja această metodă şi pentru profesori în cadrul acestui proiect. Am văzut-o aplicată şi pe alte categorii profesionale, dar studenţii au avut cu totul şi cu totul alte idei, mult mai inovative, mai creative, ceea ce demonstrează că au un mare potenţial să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale. (...) Am avut 7 echipe care au aplicat Metoda SCAMPER şi am putut constata că pot să înveţe o metodă fără să citească vreun rând, doar fiind atenţi la explicaţiile primite şi s-au multiplicat 49 de idei", a declarat, pentru AGERPRES, conferenţiar doctor Daniela Ştefănescu, de la UMFST Târgu Mureş.Potrivit acesteia, multe dintre ideile lansate, marţi, de studenţii din Târgu Mureş, pot fi aplicate în practică."De exemplu, o linguriţă de porţelan s-au gândit să o transforme într-o linguriţă de ciocolată, care în felul acesta poate deveni şi ingredient într-o cafea caldă sau lapte cald şi în loc de codiţă să aibă un suport termorezistent, iar astfel să poată fi păstrat capătul ei. De asemenea, mi s-a părut interesantă transformarea unei căni de porţelan într-un material termorezistent, iar în felul acesta să se poată păstra apa rece sau cafeaua caldă. Mai multe echipe au avut de conceput ceva de banană, iar cineva s-a gândit la folosirea calităţii de touch a bananei, din care a creat un pix pentru touchscreen. Fiecare echipă a primit câte un obiect şi a trebuit să demonstreze că a înţeles metoda SCAMPER", a precizat Daniela Ştefănescu.Studenta Andreea Cândea, care este în anul III la Management, a spus că a avut de privit o banană din altă perspectivă şi a ales să o transforme într-un pix, singurul impediment fiind, deocamdată, perisabilitatea."Nu ştiu dacă se cunoaşte, dar banana are efect de touchscreeen şi m-am gândit să fac un pix din ea, pe care să îl folosesc la telefoanele mobile. Ideea mi-a venit pe moment. Am spus că ar fi interesant ca să putem scrie cu acest pix tot felul de mesaje. Mi se pare o idee bună, însă materialul este perisabil şi mă gândesc cum aş putea să îl fac să dureze mai mult. Mă voi informa şi mă voi gândi. Dacă ar fi toate orele cum a fost aceasta nu aş mai lipsi nicio oră, aş veni cu drag la facultate", a spus Andreea Cândea.Studentă în anul III la Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Diana Sarăteanu, a afirmat că în cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului a intrat în contact cu metode creative pentru educaţia antreprenorială, cum este metoda SCAMPER, fapt ce a stimulat-o spre creativitate."Am învăţat ceva nou, metoda SCAMPER, iar în final am reuşit să creăm un produs nou, pe care să îl propunem consumatorilor pe piaţă. Am avut iniţial o ceaşcă de cafea, pe care am transformat-o din ceramică într-un material termoizolant, am făcut o măsurătoare şi am gradat-o, i-am transformat mânerul în linguriţă şi a devenit o cană cu mai multe utilizări. O putem utiliza în bucătărie, fiindcă având gradaţie putem măsura ingredientele, făina, lichide, zahăr. Cursul a fost ceva nou pentru noi fiindcă nu a fost doar o lecţie profesor-student, ci a fost mai mult o comunicare între noi şi profesori la care fiecare ne-am spus părerea. Am observat că studenţii sunt mult mai atenţi decât la orele obişnuite, mai implicaţi şi după aceste ore mergem acasă cu ceva concret", a subliniat Diana Sarăteanu.În cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului, marţi, la UMFST Târgu Mureş a fost prezentat proiectul "CREATOR", un proiect ERASMUS+, care constă în metode creative pentru educaţia antreprenorială, una dintre acestea fiind SCAMPER (substitute, combine, adapt, modify, put to other purposes, eliminate, reverse)."Săptămâna Globală a Antreprenoriatului se sărbătoreşte anual în a treia săptămână a lunii noiembrie în peste 170 de ţări şi se doreşte a fi o platformă globală care are ca scop promovarea conceptelor şi ideilor de antreprenoriat. Având în vedere preocupările constante ale departamentului în acest domeniu, ne propunem ca prin evenimentele organizate şi în acest an să oferim studenţilor oportunitatea de a cunoaşte antreprenori de succes, de a afla despre posibilităţile de finanţare a afacerilor antreprenoriale şi de a se implica în proiecte şi concursuri de educaţie antreprenorială", a precizat conf. dr. Mihaela Kardos, directorul Departamentului de Management-Economie din cadrul UMFST Târgu Mureş.Astfel, pe parcursul săptămânii, studenţii mureşeni intră în contact cu poveştile de succes ale unor tineri antreprenori, participă la cursuri de antreprenoriat în servicii, iau contact cu Programul Start-up Nation 2018, iar în cadrul manifestărilor va fi lansat conceptul "Innovation Night" by SAS (Societatea Antreprenorială Studenţească UMFST). AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Nona Jalbă, editor online: Gabriela Badea)