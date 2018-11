Dragnea și Gabriel Oprea s-au întâlnit pentru a discuta o viitoare alianță PSD-UNPR

17:30

Douglas Rain a fost cel mai bine cunoscut, pentru vocea computerului HAL 9000 din filmul „2001: A Space Odyssey". Actorul a murit în St. Marys, Ontario, la vârsta de 90 de ani. Anunțul trist al morții a fost făcut de The Stratford Festival, informează The New York Times. „Douglas a avut în comun multe calități […]