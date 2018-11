Dublu campion european în 2018, Mihai Mihuţ a câştigat medalia de bronz la CM de lupte U23, de la Bucureşti

18:40

Transferat la începutul acestui an la Manchester United, unde a ajuns la schimb cu armeanul Mkhitaryan, ajuns la Arsenal, chilianul Alexis Sanchez (29 de ani) nu este mulţumit de relaţia pe care o are cu antrenorul formaţiei de pe Old Trafford, Jose Mourinho, şi se gândeşte deja la plecare.