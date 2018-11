Brexit: Negociatorii britanici şi europeni au ajuns la un acord (Downing Street)

18:50

Palatul Elysee a relativizat marţi semnificaţia seriei de tweet-uri în care Donald Trump l-a atacat cu virulenţă pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, apreciind că acestea au fost 'făcute pentru americani', relatează France Presse.Preşedinţia franceză a refuzat 'orice comentariu oficial' în urma unei serii de cinci mesaje postate pe Twitter de către preşedintele american în ultimele două zile de la sosirea sa dintr-o vizită la Paris, unde s-a aflat pentru Centenarul armistiţiului din 1918.Un consilier al preşedinţiei franceze a apreciat că aceste postări au fost 'făcute pentru americani, altfel nu ar fi fost scrise în engleză'. 'Nu e nevoie să comentăm conţinutul dedicat concetăţenilor săi', potrivit lui.'Donald Trump a sosit printre primii la Paris şi şi-a rezervat prima întâlnire cu preşedintele Macron. Aceste semnale au o valoare mult mai mare decât tweet-urile pe care le ştim cum şi de ce sunt făcute', a adăugat el în timpul unui prânz organizat de Asociaţia Presei Prezidenţiale.Potrivit acestuia, 'relaţia între Emmanuel Macron şi Donald Trump nu este întotdeauna uşoară, dar ea este continuă (...) Dincolo de tweet-uri, ceea ce contează este că ei vorbesc (telefonic) de mai multe ori pe săptămână şi că evocă subiecte care perturbă mersul lumii'. The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018Într-unul din tweet-urile sale, locatarul de la Casa Albă a scris că 'problema este că Emmanuel Macron suferă de o popularitate foarte scăzută în Franţa, 26%, şi se confruntă cu o rată a şomajului de aproape de 10%'. ......MAKE FRANCE GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018'MAKE FRANCE GREAT AGAIN', a scris Trump cu majuscule într-un alt tweet, reluând sloganul său de campanie:'America mai întâi' ('America First").Anterior, Macron parafrazase sloganul preşedintelui american: ' 'Make our planet great again', după decizia SUA de a se retrage din acordul privind climatul de la Paris.AGERPRES/ (AS-autor: Lilia Traci; editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)