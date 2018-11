Declarație de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis

14:50

Declarația de presă susținută de Președintele României, domnul Klaus Iohannis Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Bună ziua! Am încheiat un eveniment foarte frumos și dătător de optimism și speranță, Teach for Romania. O abordare proaspătă, optimistă, de revigorare a învățământului. Obiectivul final este o educație de calitate pentru tânăra generație, și cu toții avem nevoie de asta. Fără o educație foarte bună pentru generația de astăzi nu vom putea să schimbăm România de mâine, așa c...