Iordache FACE PRAF raportul MCV: „Niște experți NECUNOSCUȚI dau indicații României”

Ziua mondială a diabetului e sărbătorită an de an pe data de 14 noiembrie. Este ziua în care fiecare dintre noi ar trebui să-și aducă aminte de numele românului care a revoluționat tratamentul împotriva diabetului, după ce a descoperit, pe 23 iulie 1921, un produs activ antidiabetic, pancreina, substanţă cunoscută în mediile medicale sub denumirea de insulină. Numele celui la care facem referire este Nicolae Păulescu, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți savanți români, a cărui activitate este legată îndeaproape de medicamentul care salvează zilnic viaţa a sute de mii de bolnavi de diabet.