Ispitele s-au întors de pe ”Insula iubirii” și s-au făcut ”pachet” la BOA cu votcă și whisky!

18:50

Delia a dat cărțile pe față și a vorbit despre banii câștigați la concerte. Îndrăgita artistă a mărturisit că investește enorm de mult în spectacolele ei. Totul costă! Și n-o spunem noi ci însăși Delia. Cântăreața a mărturisit că investește mult în spectacolele ei deoarece vrea ca cei care vin s-o vadă să aibă parte […] The post Delia a dat cărțile pe față și a vorbit despre banii câștigați la concerte: ”Oamenii au impresia că…” appeared first on Cancan.ro.