Enel va instala 2.500 de puncte de încărcare pentru MAŞINI ELECTRICE

Aşa cum reiese din teaser, sezonul final al Game of Thrones este programat oficial pentru premieră în aprilie 2019, un an şi jumătate după ce a fost difuzat sezonul 7. Din păcate, scrie vice.com, teaser-ul de câteva minute este alcătuit doar din imagini din sezoanele anterioare, iar HBO nu lasă nicio ”fereastră” pentru ce va prezenta anul viitor. Cel puţin, mai spun jurnaliştii de la Vice, avem în sfârşit o idee despre momentul în care Game of Thrones se va întoarce pe micile şi marile ecrane....