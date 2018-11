Miercuri - George Ciamba, noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, depune jurământul de învestitură la Cotroceni

21:40

Preşedintele Federaţiei Europene de Lupte (UWW Europe), Ţeno Ţenov, a declarat deschise Campionatele Mondiale U23 de la Bucureşti în cadrul unei festivităţi care a avut loc, marţi seara, la Sala Polivalentă din Capitală."Bun venit tuturor participanţilor, oficialilor, antrenorilor la aceste Campionate Mondiale Under 23 care au loc la Bucureşti. Vreau să îi mulţumesc colegului nostru Răzvan Pîrcălabu pentru organizarea extraordinară a acestei competiţiei şi pentru prietenia cu care am fost întâmpinaţi. Sper ca aceste Campionate Mondiale se vor desfăşura după toate regulile fair-play-ului astfel încât luptătorii şi luptătoarele să îşi poată demonstra abilităţile în cele mai bune condiţii cu putinţă. Mult succes participanţilor! Din partea preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW), Nenad Lalovic, declar deschise Campionatele Mondiale Under 23 de la Bucureşti", a spus oficialul UWW Europe. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOÎn cadrul ceremoniei de deschidere, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat că prin organizarea acestei competiţii la Bucureşti îşi doreşte să arate întregii lumi valorile României în anul Centenarului Marii Uniri."Vreau să urez bun venit tuturor la Campionatele Mondiale Under 23. Într-un moment foarte important pentru istoria ţării noastre, în anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, mă bucur că avem şansa să arătăm lumii întregi valorile noastre ca neam şi ţară. Timp de o săptămână vom fi în casele tuturor românilor prin transmisiunea live a Televiziunii Române, iar oaspeţii noştri vor face cunoştinţă cu ospitalitatea şi tradiţiile noastre. Mulţumesc tuturor factorilor de decizie din cadrul UWW care au avut încrederea că România poate organiza un astfel de eveniment mondial la cele mai înalte standarde. De asemenea, le transmit sportivilor şi antrenorilor că sunt actorii principali în acest film minunat. De voi depinde dacă vom lua Oscarul. Haideţi să facem din această competiţie un mare show şi să ridicăm UWW-ul şi sportul luptelor în topul mondial", a precizat Pîrcălabu. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOPrezent la ceremonie, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a afirmat că organizarea la Bucureşti a acestor Campionate Mondiale U23 reprezintă o oportunitate pentru promovarea luptelor în România."În numele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român am deosebita plăcere de a vă ura bun venit în România la Campionatele Mondiale de lupte Under 23 2018. Este o onoare pentru noi să găzduim acest campionat important în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Unirii. Este cunoscut faptul că România are o frumoasă tradiţie în acest sport. Nume ca Ştefan Rusu, Gheorghe Berceanu, Ion Cernea, Vasile Puşcaşu, Ion Draica, Petre Dicu, Ştefan Gheorghiţă sau Albert Saritov au adus glorie şi respect României. Sportivii noştri trebuie să păstreze această tradiţie şi sunt convins că vor reuşi acest lucru la competiţiile următoare, precum şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Suntem bucuroşi şi onoraţi pentru încrederea acordată de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW), Nenad Lalovic, membru CIO, pentru organizarea acestor Campionate Mondiale. Sub conducerea sa sportul luptelor a devenit una dintre cele mai importante discipline olimpice, fapt dovedit de numărul din ce în ce mai mare de sportivi. Cred cu tărie că acest eveniment găzduit de Bucureşti va oferi o oportunitate excelentă pentru promovarea luptelor în România. Sunt convins că va fi o competiţie reuşită şi le urez succes sportivilor, antrenorilor şi tuturor celor prezenţi la aceste Campionate Mondiale", a precizat Covaliu.Preşedintele Federaţiei Europene de Lupte (UWW Europe), Ţeno Ţenov, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, precum şi Henji Hongoya, primarul oraşului Matsudo care va găzdui Satul Olimpic la Jocurile Olimpice din 2020, au primit fiecare câte o plachetă din partea Federaţiei Române de Lupte.În cadrul ceremoniei de deschidere au fost prezentate ţările participante la cele trei stiluri, iar cei aproximativ 1.500 de spectatori au făcut cunoştinţă cu mascota competiţiei, Acvi.La final, înaintea începerii primelor finale ale competiţiei, publicul a asistat la un spectacol cu tobe al trupei SuperChill, precum şi la un show oferit de dansatoarele de la trupa de cabaret Vogue.Campionatele Mondiale de lupte Under 23 au început, luni, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în prezenţa preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW), Nenad Lalovic, competiţia urmând să se încheie duminică, 18 noiembrie.România participă cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, la Campionatele Mondiale de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOPrima medalie a delegaţiei României a fost cucerită, marţi, de Mihai Radu Mihuţ, acesta adjudecându-şi bronzul la greco-romane, cat. 63 kg, după ce l-a învins prin superioritate tehnică pe uzbecul Tirabek Tirkaşev. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTODe asemenea, România şi-a mai asigurat marţi o altă medalie, prin Nicu Ojog, la cat. 82 kg, acesta urmând să lupte pentru aur cu georgianul Ghela Bolkvadze, în finala de miercuri.La Campionatele Mondiale de lupte Under 23 de la Bucureşti participă aproximativ 800 de sportivi din peste 50 de ţări. Intrarea spectatorilor în toate cele 7 zile de concurs este liberă.