O familie a fost ucisă de orfanul pe care l-a crescut. Tripla crimă de la Călărași, comisă pentru o mașină, 50 de lei și un lanț

Horoscop ŞOBOLAN – TAUR Taurul are o influenţă calmantă asupra naturii nervoase a Şobolanului. Dacă e contrariat, Şobolanul poate deveni agresiv, în loc de a fi pur şi simplu doar iritat de incident. Senzual, iubitor de viaţă, hedonist, Şobolanul-Taur este o gazdă minunată şi o companie plăcută. Mai lent ca reacţii decît cei de felul său, persoanele născute sub aceste două semne vor reuşi mai tîrziu în viaţă. Dacă are o şansă de a-şi rezolva problemele la începutul vîrstei adulte, nativul va obţine rezultate meritorii. Şobolanul-Taur urăşte autoritatea; el este atras de arte. Obţine cele mai bune rezultate atunci cînd este înconjurat de dragoste şi de aprecieri. Sensibil şi bun la suflet, este o persoană de încredere şi un bun cap de familie.