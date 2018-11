OPINIE/ PAH, despre pamfletul muzical adresat de o trupă din Iași primarului din București: „Fii rea, Gabriela!” (VIDEO)

07:30

A 25-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus-Carte de Învăţătură are ca tema centrală ”România Centenar” și se deschide miercuri, 14 noiembrie, la ora 12.00, în icninta centrului expozițional Romexpo din București. Timp de cinci zile, peste 300 de expozanţi propun aproximativ 900 de evenimente editoriale şi profesionale. Preşedinte de onoare al acestei ediţii este şeful […] Post-ul Gaudeamus 2018 – Ediția din acest an a Târgului de Carte se află sub semnul Centenarului. Ce propun editurile apare prima dată în Libertatea.ro.