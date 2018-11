Vila Monicăi Gabor din Malibu, de 7 milioane de dolari, este în pericol să ia foc

21:00

Cristian Simionescu, un cunoscut poet contemporan a murit. El s-a stins din viaţă astăzi, la Bârlad. S-a născut pe 21 iulie 1939, în comuna Hlipiceni, județul Botosani, ca fiu al învățătorilor Ion și Profira Simionescu. După absolvirea școlii primare în comuna natală a urmat cursurile Liceului Național din Iași, cu excepția ultimei clase, pe care […]