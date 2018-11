Băsescu: Rezoluţia PE şi raportul MCV sancţionează România din cauza politicienilor care nu înţeleg regulile UE

14:50

România ar putea construi o autostradă mare în fiecare an dacă ar avea o rată de colectare a TVA-ului ca în Bulgaria, a afirmat, miercuri, preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, la conferinţa anuală organizată de Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România."În Bulgaria avem un gap de TVA de 13,56%. Noi avem 36%. Dacă noi am colecta precum Bulgaria, am avea o rată de colectare precum Bulgaria, ceea ce ar trebui să nu fie de netrecut. Am avea venituri bugetare în plus de 3,8 miliarde de euro, o autostradă mare în fiecare an. Vă imaginaţi lucrul acesta? Este ceva colosal ca dimensiune a impactului. Deci, dacă noi am colecta TVA-ul ca în Bulgaria, am putea construi o autostradă lungă, Comarnic - Braşov, în fiecare an, ca să fie foarte clar mesajul. Diferenţele sunt foarte mari între noi şi bulgari. Spre exemplu, la TVA ei colectează 9,3% din PIB, noi doar 6,2%, în condiţiile în care cotele standard sunt similare: ei au 20%, noi avem 19%. Diferenţele sunt destul de mari la accize, ei 4,9%, noi 3,2%. Accizele noastre sunt mai mari decât ale lor", a spus Ionuţ Dumitru.Acesta a menţionat că pentru un nivel de colectare ridicat este nevoie de un sistem informatic eficient al ANAF.Potrivit preşedintelui Consiliului Fiscal, dinamica structurii cheltuielilor bugetare este una neprietenoasă cu creşterea economică pe termen lung, existând o pondere mare şi în creşterea cheltuielilor neproductive şi scăderea puternică a cheltuielilor productive, precum investiţiile.Astfel, veniturile fiscale sunt la minime istorice, la 25,8% din PIB, în condiţiile în care media europeană este la 40% din PIB.Anvelopa salarială a crescut la maxime istorice în 2018, urmând să ajungă la 10,8% din PIB, cel mai înalt nivel atins până acum fiind 10,4% din PIB, în 2009.Investiţiile publice au scăzut foarte mult în ultima perioadă, la 2,6% în 2017, iar media europeană este la 2,7%."Suntem, practic, cu investiţiile publice la nivelul la care eram înainte de a adera la Uniunea Europeană, ca şi cum nu am avea fonduri europene alocate şi am avea investiţii publice foarte reduse, ceea ce nu poate fi sustenabil", a afirmat Ionuţ Dumitru. AGERPRES/(A - autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dădârlat)