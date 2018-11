Simona Halep a făcut primele declarații după despărțirea de Darren Cahill: "Am mai avut discuții! Nu îmi este ușor "

14:30

Marius Măldărășanu, un pescar împătimit, a fost invitat în emisiunea GSP Live. Fostul mijlocaș al Rapidului a povestit una dintre peripețiile trăite la pescuit. "Nici nu știu dacă am fost de două ori pe an în ultima perioadă. Pur și simplu nu am avut timp. Avem un grup al nostru de prieteni, iscusiți, care mergem în adevărate expediții. Ne facem fel și fel de farse. ...