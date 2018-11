Poliţist condamnat la închisoare pentru tentativă de omor. Şi-a stâlcit în bătaie colegul de serviciu

16:45

Vahid Mazloumi - supranumit „sultanul monedelor“ - şicomplicele său Mohammad Ismail Ghasemi, acuzaţi de acumularea unor monede deaur şi altor devize, au fost executaţi miercuri în Iran, un semnal al uneitoleranţe zero, în contextul în care Teheranul încearcă să-şi susţină monedanaţională în toiul actualei crize economice, relatează The Associated Press.