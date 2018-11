Jucătorii lui Hagi au făcut spectacol pe terenul de baschet! Constanța Streetplay a dat startul calificărilor pentru Jocurile Olimpice la baschet 3x3

18:40

Ion Țiriac a vorbit despre Simona Halep, locul 1 WTA, și a spus că jocul ei are mai multe probleme. În plus, fostul jucător nu știe "Simona Halep are niște plusuri enorme, dar are și niște probleme, probleme care încep în urmă cu zece sau mai mulți ani, când la 14-16 ani ea nu a fost învățată să muncească cantitativ cât trebuie. Nu calitativ, cantitativ! Și asta pentru că are prea mult talent. Cu asta compensează. ...