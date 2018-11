Târgul Study UK Exhibition - sâmbătă, la Bucureşti; şase universităţi din Marea Britanie îşi prezintă oferta

19:30

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a declarat, miercuri, după întreruperea colaborării cu australianul Darren Cahill, că nu îi este uşor să îşi aleagă un nou antrenor."În momentul de faţă nu am vorbit nimic cu nimeni, nu există un plan B ca să spun aşa. Nu este uşor să îmi aleg un alt antrenor. A fost o perioadă extraordinară cu Darren şi vreau să îi mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Dar eu cred că o să fie bine în continuare. Nu ştiam mai demult de întreruperea colaborării, dar bănuiam pentru că am mai avut discuţii. Ştiam că băiatul lui Darren e în anul final şi urmează să meargă la universitate. Ştiam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A avut mulţi ani în circuit. Eu am înţeles şi am respectat, familia este întotdeauna pe primul plan", a spus ea.Întrebată dacă Andrei Pavel poate reprezenta o soluţie, Halep a răspuns: "Nu am vorbit cu nimeni, nu pot să dau niciun nume. Când voi şti ceva concret o să anunţ".Diagnosticată în luna septembrie cu hernie de disc, jucătoarea română susţine că acum nu simte dureri la spate, dar încă nu a început să joace tenis. "Încă nu am jucat tenis ca să ştiu dacă am dureri sau nu. M-am antrenat în sala de forţă şi nu am avut dureri. Dar voi afla exact ce se întâmplă cu spatele meu atunci când voi juca tenis. Eu am mai spus că e exclus să fie vorba de operaţie. Nu m-am antrenat de cinci săptămâni, vreau să fiu sănătoasă pentru că apoi va veni totul de la sine. În ultimele săptămâni m-am odihnit, am fost în vacanţă, m-am simţit bine cu familia şi apropiaţii. Nu a fost grea perioada asta pentru că am fost epuizată emoţional după atâtea meciuri grele şi atâtea rezultate bune. Dar sunt gata să o iau de la capăt. Antrenamentele nu ştiu exact când le reiau, probabil săptămâna viitoare, dar voi începe uşor", a explicat ea.După ce anul acesta a câştigat primul său Grand Slam la Roland Garros, Halep îşi doreşte să se impună în 2019 la Wimbledon. "2018 e cel mai bun an din cariera mea, iar pentru 2019 îmi propun să fiu sănătoasă. Dacă problema la spate se va rezolva, voi avea posibilitatea să muncesc, să mă antrenez. O să fie bine, eu am încredere. Îmi doresc un nou Grand Slam. Ăsta e obiectivul în fiecare an, sper să se şi întâmple. Roland Garros-ul l-am câştigat anul acesta, pentru 2019 aş alege să câştig la Wimbledon. Am încredere că va fi un an bun, dar se poate ca la început să fie mai greu pentru că nu am avut prea multe meciuri oficiale în acest sfârşit de sezon", a mai afirmat ea.La 9 noiembrie, antrenorul australian Darren Cahill a anunţat că nu va mai colabora din 2019 cu jucătoarea română de tenis Simona Halep invocând motive familiale.Simona Halep a participat, miercuri, la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 5 ani de la inaugurarea Ţiriac Collection, prima galerie privată deschisă publicului în România, care reuneşte modele auto şi moto emblematice, atât clasice, produse începând cu anul 1899, cât şi de ultimă generaţie, aparţinând celor mai importanţi producători din lume.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Adrian Dădârlat)