Unde a ajuns tricoul lui Ilie Balaci, din celebra semifinală a Cupei UEFA cu Benfica Lisabona VIDEO

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, mai exact pentru perioada 14 noiembrie – 10 decembrie 2018. Temperaturile scad și vin ninsorile. METEO 14-19 noiembrie 2018 Temperatura aerului va avea valori mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în regiunile estice, sud-estice și local în cele centrale, iar […]