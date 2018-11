GAFA lui Macron despre naţionalism. Europa Occidentală CONFUNDĂ lecţiile Primului Război Mondial cu adevăruri universale

21:50

”Am trecut prin rezidenţiat ca printr-o maşina de spălat”, scrie tânăra căreia îi aparţine jurnalul citat de senatorul USR Adrian Wiener, el însuşi medic la Spitalul de Urgenţă Arad şi membru al Comisiei de Sănătate din Senat. ”Mulţi ne întrebam dacă nu ştiam mai multe când am început... şi majoritatea suntem siguri ca dacă ne-ar fi lăsat acasă 2 ani sa ne citim ghidurile şi tratatele am fi ieşit medici mai buni... chiar şi aşa cu experienţa clinica. Pentru ca experienţa clinică e o bătaie de jo...