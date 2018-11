Acordul pentru Brexit a fost aprobat de guvernul britanic

21:40

România se bate cu Serbia și cu Muntenegru pentru supremația în Seria C a Ligii Națiunilor, grupa a patra. Tricolorii joacă sâmbătă, la Ploiești, cu Lituania, sârbii evoluează tot sâmbătă, de la 16.00, contra Muntenegrului. Selecționerul sârb Mladen Krstajici are un atu în plus: pe frumoasa și frumoasa lui soție Ljubica. În spatele contra unui […] Post-ul Ljubi iubi! Ljubica este soția selecționerului Serbiei Mladen Krstajici. E forță! Cum arată nevasta lui Cosmin Contra | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.