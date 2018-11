Guvernul britanic aprobă acordul privind Brexitul

20:20

Volume despre cultura şi civilizaţia chineză, printre care "Patria unei mari literaturi" de Ma Xiaodong şi "Ascensiunea şi declinul dinastiilor Chinei" de Li Jiazhen, au fost lansate, miercuri, în prima zi a Târgului Gaudeamus, la editura Integral.Au mai fost prezentate "In High School in China" de Andreea Coscai şi "Managementul Afacerilor - Calea chinezească" de Nie Shengzhe.Coordonatoarea traducerii volumului "Patria unei mari literaturi", Ionela Voicu, a spus că această carte, care prezintă 100 de opere, "mai degrabă va fi de interes pentru cei care au o legătură cu China".Un ajutor pentru traducător, apreciază aceasta, este internetul."Traducerea din limba chineză este o traducere grea, dar nu este imposibilă. Avem mult mai multe mijloace la îndemână. Am toată stima şi acum îmi dau seama, de fapt, câtă muncă a fost pentru profesorii noştri de acum 20 - 30 de ani când nu beneficiau de aceste mijloace şi mi se pare o muncă foarte-foarte grea", a mărturisit ea.La rândul său, Roxana Rîbu, care a tradus "Ascensiunea şi declinul dinastiilor Chinei" de Li Jiazhen, a descris lucrarea ca fiind "o carte de istorie foarte palatabilă, foarte uşor de parcurs, foarte uşor de reţinut, nu neapărat ca denumiri de eroi, de personaje, de evenimente, de locuri geografice, cât ca un pattern al desfăşurării evenimentelor istorice"."Din acestea poţi cunoaşte cât de cât mentalul chinez", a afirmat ea. Traducătoarea a precizat că a avut la dispoziţie varianta în chineză şi engleză a cărţii, dar s-a "luptat" cu varianta chineză. "A trebuit să mă lupt cu fiecare cuvânt în parte. M-a ajutat cel mult varianta bilingvă la denumiri", a mărturisit aceasta.Ea a spus că volumul ar putea apropia românii de cultura şi civilizaţia acestei ţări."Este bine că o astfel de carte nu are acel ton academic, pentru că este făcută pentru popularizare şi poate că oamenii vor aborda mai uşor cultura chineză prin intermediul acestei cărţi", a afirmat Rîbu.Gigi Rizescu, de la Romanian Chinese Business Club, a vorbit despre "Managementul Afacerilor - Calea chinezească", de Nie Shengzhe. El a punctat că volumul evidenţiază mentalitatea managerului, dar şi a subalternului din China."În primul rând, cetăţeanul chinez îşi face datoria cum trebuie. Managerul chiar răspunde pentru ceea ce face. La noi, managerul este pe o poziţie, dar mai face şi altceva. Nu, managerul acolo face numai management. (...) Fişa postului se respectă. Asta face şi muncitorul chinez. Practic el îşi respectă fişa postului. Dacă trebuie să stea la strung, numai la strung stă, nu mai dă şi cu mătura, nu mai face şi o cafea. (...) Trebuie să învăţăm să lăsăm oamenii să lucreze fiecare cu bucăţica lui", a afirmat el.Directorul editurii Integral, Costel Postolache, a vorbit, pentru AGERPRES, despre motivele care l-au făcut să dedice o serie de volume culturii şi civilizaţiei chineze."Se întâmplă că am călătorit mult, am fost şi în China, n-am înţeles prea multe, aşa că mi-am zis că făcând nişte cărţi care mă pot ajuta pe mine să înţeleg lucrurile de bază despre cultura, civilizaţia Chinei , poate că vor fi şi alţii interesaţi", a spus el.Propunerea a venit, a povestit acesta, de la editura Foreign Language Teaching and Research Press, ce are ca scop promovarea culturii chineze. "Un an cu patru cărţi despre cultura chineză este un proiect frumos", a spus Postolache. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)