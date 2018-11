Gabriela Cristea, dezvăluiri tulburătoare! Nu s-a ridicat 10 zile din pat și cât a cheltuit pentru a rămâne însărcinată

14:00

Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, la un autoturism, pe Bulevardul Dacia din orașul Mioveni. Șoferul a ieșit la timp și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. A intervenit fără să stea pe gânduri Până la sosirea echipajului de la ISU Argeș, un pompier de la Detașamentul Mioveni, tocmai