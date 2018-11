Unul din simbolurile mișcării #Rezist, postare șocantă după moartea jandarmeriței spulberate pe trecerea de pietoni! „One more down!”

Cristian Dide, considerat unul dintre simbolurile mișcării #Rezist, a publicat un mesaj șocant pe rețeaua de socializare, după moartea jandarmeriței din Suceava care a fost spulberată pe trecerea de pietoni, împreună cu copilașul ei aflat în cărucior. „One more down! Du-te după Giani”, a scris Cristian Dide pe Facebook, alături de știrea despre moartea jandarmeriței, […] Post-ul Unul din simbolurile mișcării #Rezist, postare șocantă după moartea jandarmeriței spulberate pe trecerea de pietoni! „One more down!” apare prima dată în Libertatea.ro.

