Tavi Clonda caută bonă. Care sunt cerințele

Carmen Brumă a afirmat că unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat a fost că a avut kilograme în plus la un moment dat. Carmen Brumă a făcut mărturisiri legate de perioada când avea multe kilograme în plus, 90, și a intrat în depresie. Vedeta a povestit despre acea perioadă din […]