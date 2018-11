Începe ”Nebunia cumpărăturilor”, Black Friday 2018!

15:40

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 2.460 locuri de muncă vacante, anunță, miercuri, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Cele mai multe joburi sunt în Spania și în Germania, iar cele mai puține în Slovenia și în Bulgaria. (NU RATA, AICI: PESTE […] The post Peste 2.400 de locuri de muncă pentru români, în Europa, cele mai multe în Spania appeared first on Cancan.ro.