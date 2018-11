SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 15 noiembrie

21:20

Comercianţii din staţiile de metrou au fost notificaţi cu privire la sistarea furnizării de utilităţi, pentru că nu au eliberat spaţiile, deşi a expirat contractul pentru închirierea acestora, şi nu putem deschide alte proceduri de licitaţie, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Lucian Şova."Ceea ce nu spun liderii de sindicat care, astăzi, practic ameninţă cu greva nu Ministerul Transporturilor, ci sutele de mii de călători bucureşteni, este că cea mai dureroasă problemă pe care au ridicat-o întotdeauna la întâlnirile pe care le-am avut este cea legată de expirarea contractului privind spaţiile comerciale din staţiile de metrou. Acest contract a fost încheiat în 2003. În 2017, la expirarea sa, AGA a decis organizarea unei noi licitaţii. Cu toate acestea, în septembrie 2017, aceeaşi AGA a decis prelungirea acestui contract cu încă un an. Acest an a expirat, iar în 2018 AGA, pentru că AGA este reprezentată de Ministerul Transporturilor, a luat decizia de a constata expirarea acestui contract şi evacuarea spaţiilor comerciale şi deschiderea unor proceduri competitive, care niciodată - repet: niciodată - nu au fost făcute în vederea închirierii spaţiilor comerciale din metrou. Cu toate acestea, comercianţii din staţiile de metrou nu au părăsit spaţiile, astfel încât, acum două zile, am luat decizia, împreună cu conducerea Metrorex, de a-i notifica privind sistarea furnizării de utilităţi, pentru că altfel nu se poate să eliberăm aceste spaţii şi nu putem deschide alte proceduri de licitaţie", a explicat ministrul.Lucian Şova a oferit câteva cifre cu privire la veniturile pe care le obţine firma Sindomet, cea care închiriază aceste spaţii, dar şi la sumele care ajung la Metrorex în urma acestor închirieri."Veniturile din spaţiile pe care Sindomet - firma condusă de domnul Rădoi (liderul USLM - n. r.), firma sindicatului - le închiriază sunt următoarele: 2,8 milioane de lei, din care 700.000 de lei pentru Metrorex în 2015, 2,9 milioane, din care 734.000 lei pentru Metrorex în 2016, trei milioane de lei, din care 796.000 de lei pentru Metrorex în 2017, şi 2,376 milioane de lei în 2018 până astăzi, din care Metrorex a primit 855.000 de lei. Aceste calcule conduc la următoarele preţuri pe metrul pătrat pe an: în 2015 - 495 lei în staţie la metroul bucureştean pentru un spaţiu comercial, în 2016 - 500 lei/mp/an, în 2017 - 521 lei/mp/an, în 2018 - 409 lei/mp/an", a subliniat el.Declaraţiile ministrului au venit în urma ameninţărilor cu declanşarea grevei generale de către sindicaliştii de la Metrou în cazul în care nu li se majorează salariile cu 42%."Auspiciile sub care fac aceste declaraţii de presă sunt legate de faptul că, după părerea mea, bogaţii din Ministerul Transporturilor au luat ostatice companiile din subordinea sa, şi mă refer aici la faptul că, spre deosebire de cei mulţi angajaţi din diverse companii ale MT, care lucrează în condiţii grele şi cu salarii mici, astăzi ne confruntăm cu o posibilă grevă pe care sindicatul de la metrou vrea să o declanşeze pentru a susţine o revendicare salarială de 42%, la care nu a înţeles să renunţe sau să negocieze nici până astăzi. Metroul Bucureşti nu a fost construit pentru bunăstarea câtorva dintre liderii sindicatului, care, de mai bine de 20 de ani, conduc sindicatul Metrorex şi negociază în numele a mii de angajaţi ai acestuia întotdeauna având în vedere şi propriile lor interese. Această grevă nu este pentru bunăstarea muncitorilor de la Metrorex. Această grevă este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comercianţii din staţiile de metrou", a subliniat Şova.Trenurile de metrou nu vor circula joi dimineaţa, în intervalul orar 4:00 - 6:00, în urma declanşării unei greve de avertisment de către Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM). AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)