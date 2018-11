Gabriela Cristea și Tavi Clonda își caută bonă! Care sunt cerințele

17:30

Meteorologii anunţă că, începând de joi până duminică, vremea se răceşte, iar temperaturile vor fi cu circa opt grade mai mici faţă de cele normale. În majoritatea regiunilor se vor înregistra ploi, dar nesemnificative din punct de vedere a cantității. "În următoarea perioadă, de mâine (n.r. – joi) până duminică, vremea se va răci, încât […]