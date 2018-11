Armeanu (ASF): Creşterea economică a României este una susţinută şi sustenabilă

11:10

Preşedintele Klaus Iohannis urmează să primească un buchet de flori realizat de Ioana Maria Nechifor, desemnată, miercuri seara, câştigătoarea Cupei României la Artă Florală, competiţie care s-a desfăşurat la Sibiu.Nu este pentru prima dată când preşedintele primeşte un buchet realizat special de Ioana, însă este primul buchet jurizat de un juriu internaţional în cadrul unei competiţii interne de profil. Cele şapte floriste care s-au întrecut la Cupa României au trebuit să realizeze, la una din probe, un buchet cu flori şi elemente date de juriu, special pentru preşedintele României."Buchetul surpriză, pentru că nu am ştiut ce materiale primim, nu ştim tematica. Am avut o oră la dispoziţie să îl realizăm. Tematica a fost anul acesta să pregătim un buchet pentru domnul preşedinte, la semnarea jurământului. Buchetul trebuia să exprime triumful şi atunci am mers pe aceste paie parfumate, care se duc spre sus. Am încercat să fac un buchet robust, să nu trebuiască, să aibă o extra grijă. Şi ce am mai urmărit la buchet, am primit o reţetă cu o multitudine de culori şi am ales nuanţele care mi se par mie că sunt mai masculine", a declarat Ioana Maria Nechifor.Familia Iohannis se numără printre cei care au primit până acum aranjamente realizate de Ioana Maria Nechifor şi se pare că le-au apreciat, a spus sibianca."Am clienţi din foarte multe părţi. Am avut onoarea să facem buchete şi pentru doamna Iohannis, şi pentru domnul Iohannis. Ştiu sigur că au ajuns în mâna lor şi că au fost şi apreciate de mai multe ori", a explicat Ioana.Potrivit designerului florist, noua campioană a României, şi bărbaţii ar trebui să primească flori, ca şi femeile, pentru că, în opinia ei, şi ei iubesc florile."În general, bărbaţii personalităţi primesc flori, cum sunt, spre exemplu, artiştii. Dar şi bărbaţii de rând m-aş bucura să primească flori. Eu chiar dăruiesc bărbaţilor. Putem încerca la început cu o plantă, pe care şi-o poate pune pe un birou sau oriunde. Dar eu ştiu bărbaţi care iubesc foarte mult florile. Nu văd nicio diferenţă între un bărbat şi o femeie, în modul de a iubi florile", a mai spus Ioana.Câştigătoarea Cupei României a uimit juriul nu doar cu buchetul prezidenţial, ci şi în alte două probe: în una a creat o lucrare care să reprezinte Centenarul, iar în alta, un buchet şi o capă pentru o mireasă din Sibiu, care se căsătoreşte în noiembrie. Buchetul de nuntă realizat de Ioana s-a diferenţiat de celelalte prin creativitate şi originalitate. Practic, imagini cu Sibiul în miniatură au completat, pe margini, un buchet de nuntă asortat cu un accesoriu vestimentar, uşor de purtat, care a fost şi probat de juriu."Este un accesoriu pentru o mireasă care se căsătoreşte la Sibiu în noiembrie. Un buchet şi un accesoriu asortat. Atunci am ales să fac capa aceasta. Am ales culorile ruginiu, arămiu, să exprim puţin natura din momentul acesta şi am dat puţin o tentă de iarnă, ca să exprim cum încep să îngheţe geamurile, florile cum se formează pe geam, câţiva fulgi de nea de la munte. Este uşoară, poţi să o probezi. Asta a fost condiţia, ca să se poată purta. Câţiva trandafiri care au culoarea asta arămie, nu sunt foarte populari, sunt mai scumpi faţă de cei din pieţe. Se numesc cappuccino. Am folosit plante suculente, aeriene. Senecio, care se păstrează uscat, la fel, diferite frunze de eucalipt, floare de hortensia, cactuşi. (...) Sunt diferite tehnici. E un accesoriu vestimentar făcut să dureze o zi", a explicat Ioana.Ioana Maria Nechifor s-a remarcat în Sibiu în urmă cu câţiva ani, când a "croit" o rochie, o poşetă şi un pantof, uriaşe, doar din flori, în cadrul unui festival de modă din oraş.Cententarul Marii Uniri a fost şi el reflectat sub forma unui aranjament floral la Cupa României. În cazul câştigătoarei, aceasta a prezentat o altfel de hartă a României Mari, întregite. Folosind părţi de material dur ca suport, Ioana a pus pe harta României flori care să simbolizeze nu doar tricolorul, ci şi unitatea noastră, a românilor. Totul a fost legat, la propriu, cu lacăte vechi de un secol, unele piese de muzeu."Cum arată România după 100 de ani? În viziunea mea florală, o văd ca pe o coroană de copac. Am integrat şi o creangă care să sugereze că toţi avem aceleaşi rădăcini, indiferent din ce zonă suntem. Le-am unit simbolic, cu nişte lacăte vechi de peste o sută de ani, tocmai pentru a sugera că acolo trebuie să rămână. Am cumpărat lacătele de la antichităţi. Unul din ele e mai vechi de 200 de ani, sunt piese de muzeu. Până la urmă, şi steagul României este şi un steag vesel. Eu am încercat să reproduc din culorile steagului şi în această lucrare. Le-am dispus diferit, pentru că trebuie să fie şi aportul meu. Am încercat să găsesc flori cu tonuri de albastru uşor spre turcoaz sau albastru electric, unde am folosit bobiţe de viburnum, hortensia, ringium. Sunt importate. Pe urmă am trecut în tonuri de ruginiu, portocaliu cu ranunculus, vanda, leucospermum, daucus care face trecerea, pe urmă am pus bobiţe de măceşe, am trecut în tonuri de galben, vanda, frezii şi un soi de orhidee", a explicat artista viziunea ei florală despre Cententar.Campioana României la artă florală este convinsă că premiul este încununarea unei munci de zece ani şi aşteaptă următoarea provocare.Întrebată ce înseamnă florile pentru ea, Ioana Maria Nechifor, a răspuns: "E un stil de viaţă. Când mă întreabă oamenii ce fac în timpul liber, spun flori, şi ce faci când munceşti, tot flori. Poţi şi să mănânci flori, pui în salată, ca să arate bine, floricele comestibile. Simt că nu mai lucrez deloc, fac doar ce îmi place. Din asta şi trăiesc. E minunat. Acum nu mai văd să fac altceva".Ioana Mihai Nechifor este primul designer florist din România care a adus la noi florile care nu au nevoie de vază, cel puţin 24 de ore, pentru că buchetele conţin flori pe apă sau, în termeni de specialitate, flori cu tehnica "aqua pack". Este absolventă a unei facultăţi de muzică.După ce, în 2017, a obţinut locul I şi Premiul de Popularitate la Concursul Naţional de Aranjamente Florale din România, care a avut loc la Bucureşti, acum, Ioana a confirmat şi acasă, la Sibiu, prin câştigarea Cupei României la Artă Florală. AGERPRES / (A - autor: Isabela Paulescu, editor: Irina Poenaru; editor online: Magdalena Tănăsescu)