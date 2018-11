Informare meteo de răcire accentuată a vremii în majoritatea regiunuilor, începând de vineri dimineaţă

13:10

Guvernul României sprijină din plin industria turismului, pe care o consideră o prioritate a economiei, ceea ce se vede inclusiv prin măsurile fiscale aplicate, a declarat, joi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la deschiderea ediţiei de toamnă a Târgului de Turism al României."Ministerul (Turismului - n. r.) sprijină această industrie. Am promis de la începutul mandatului că sectorul va reprezenta o pondere importantă în economie. Am luat măsuri radicale pentru revitalizarea sectorului. Turismul beneficiază de cel mai mic TVA, de 5%, cel mai mic dintre toate sectoarele economiei. Guvernul României sprijină din plin industria turismului, pe care o consideră o prioritate a economiei", a spus Bogdan Trif.Şeful de la Turism a apreciat că voucherele de vacanţă acordate bugetarilor în acest an au adus în sectorul turismului circa 400 de milioane de euro. Această măsură a crescut cu 10% cererea de autorizare a spaţiilor de cazare.În altă ordine de idei, ministrul Trif a apreciat pozitiv consultările avute cu reprezentanţii industriei în realizarea unor acte normative, precum Legea de garantare a pachetelor de servicii turistice, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.Agenţiile de turism au pregătit pentru vizitatorii Târgului de Turism al României, care se desfăşoară între 15 şi 18 noiembrie 2018, mii de pachete de vacanţă, cu reduceri substanţiale, pentru toate gusturile, de la turismul cultural, rural sau de business, la cel de tratament, destinaţii exotice, croaziere şi turism de aventură.Sub sloganul "Greek Friday", vizitatorii standului Christian Tour pot să-şi achiziţioneze vacanţe de o săptămână în Grecia la 1 euro, pachet care include 7 nopţi de cazare la o vilă, turistul trebuind să achite doar transportul cu autocarul. Tot în Grecia, copiii cu vârsta până în 12 ani beneficiază de o săptămână de cazare la 1 euro. Şi în acest caz, transportul este cu autocarul. Turiştii care optează pentru un sejur la vară în Grecia cu avionul vor primi bonus încă o vacanţă într-o destinaţie elenă, dar cu autocarul.De Black Friday, şi cei care vor să meargă, cu agenţia Christian Tour, în Turcia în concediu în 2019 vor găsi oferte speciale, putând să-şi cumpere pachete de 7 nopţi de cazare cu reduceri de 200 de euro pe cameră, în vreme ce turiştii familişti care aleg Antalya pentru vara viitoare vor fi scutiţi de plata biletelor de avion dacă au copii cu vârsta până în 12 ani, pentru că documentele de călătorie costă doar 1 euro, la care se adaugă taxele de aeroport.Românii care vor să descopere staţiunile egiptene în 2019 vor găsi oferte speciale pe durata Târgului de Turism - reducere de 250 de euro pe cameră la sejururile în Egipt şi reducere de 300 de euro/cameră la vacanţele în Tunisia, la care se adaugă excursii gratuite pe mare sau safari pentru întreaga familie."Ca tendinţă pentru 2019, cred că insulele din Grecia se vor vinde mai bine decât anul trecut. Creşte cererea pentru o serii de destinaţii externe precum Dubai, dar şi pentru Bulgaria. În cadrul târgului avem conceptul de 3 best deals, adică oricine face o rezervare în aceste zile primeşte un premiu garantat, reduceri de 45% pe anumite destinaţii din Turcia şi avans de 99 de euro la cumpărarea oricărei vacanţe", a spus Cosmin Marinof, director de vânzări TUI TravelCenter/Eurolines.Acesta a apreciat că Thailanda are unul dintre cele mai bune preţuri în cadrul târgului, de 550 euro de persoană.O altă tendinţă de luat în seamă este aceea că pentru Antalya perioada de early booking se va încheia mult mai devreme, numărul de camere şi reducerile fiind mai mici ca în toamna anului 2017.La această ediţie a Târgului de Turism şi-au anunţat participarea oficială Bulgaria, Cuba, India, Indonezia şi Palestina.Timp de patru zile, vizitatorii vor avea ocazia să se informeze şi să aleagă vacanţele sau călătoriile care se pliază cel mai bine pe bugetele şi stilul lor de viaţă, către destinaţii precum Grecia, Turcia, Bulgaria, Austria, Italia, Spania, Franţa, Marea Britanie, Olanda, India, Iordania, Palestina, Tanzania.Târgul de Turism al României este organizat de Romexpo, bianual, primăvara şi toamna, împreună cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, în parteneriat strategic cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) şi cu sprijinul Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC).Preţul biletului de intrare este de 20 de lei. Copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele instituţionalizate beneficiază de intrare gratuită. AGERPRES/(AS - autor: Carmen Marinescu, editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei)