Horoscop 16 noiembrie. Ce zodie are parte de banii promiși și moșteniri!

La momentul actual, chestionarele auto reprezinta cea mai eficienta modalitate de evaluare a cunostintelor in domeniul legislatiei rutiere si sunt folosite indeosebi de catre cursantii scolilor de soferi. In timpul cursurilor de pregatire teoretica, efectuate de instructorii autorizati, zeci de modele de teste auto DRPCIV sunt rezolvate de catre fiecare cursant in parte. Rezultatele obtinute sunt concludente atat pentru instructor, care va sti in ce mod sa continue instruirea, cat si pentru cursant, care va sti in ce situatie se afla. Cu toate acestea, utilizarea testelor auto pentru invatare, fara a acorda atentie legislatiei, reprezinta o abordare eronata.