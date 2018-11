De Black Friday, jumătate dintre români sunt pregătiți să cumpere cel puțin un produs la ofertă

15:10

Nuami Dinescu a slăbit 25 de kilograme și nu are de gând să se oprească aici. Actrița a devenit dependentă de sală și are o alimentație mult mai organizată. “De când mă duc la oamenii ăştia, eu m-am disciplinat foarte tare, la ora 8 am deschis ochii, iar la ora 9 mă duc unde am […] Post-ul Nuami Dinescu arată perfect după ce a slăbit 25 de kilograme. Actrița a devenit obsedată de sală apare prima dată în Libertatea.ro.