Brexit: Angela Merkel se declară foarte mulţumită de găsirea unui proiect de acord între Marea Britanie şi UE

15:40

Banii care trebuie plătiţi acţionarilor Romgaz ca dividende suplimentare nu prisoseau societăţii, dar este vorba despre o necesitate a statului român, care deţine 70% din acţiunile companiei, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, directorul general Adrian Volintiru.Acesta a precizat că Romgaz are în momentul de faţă asigurat capitalul de lucru şi, în măsura în care vor apărea mai multe oportunităţi de investiţii, se va apela, probabil, şi la alte surse atrase, precum cooperări, emisiuni de obligaţiuni sau împrumuturi bancare."Nu ne prisoseau banii pe care trebuie să-i plătim ca şi dividende suplimentare, să zicem, din rezervele societăţii. În acelaşi timp este o abordare legală, este o necesitate a statului român. Nu vreau să comentăm prea mult pe chestia asta. Ceea ce este important este că Romgaz are în momentul de faţă asigurat cash flow-ul operaţional pentru ceea ce înseamnă working capital. În măsura în care vor veni mai multe oportunităţi de investiţii, deşi încercăm să facem cât mai bine această planificare şi cât mai concret şi coerent, ca să ne separăm bine sursele financiare şi să le rezervăm, atunci probabil vom apela şi la alte surse atrase, cum ar fi cooperări pe anumite proiecte, emisiune de obligaţiuni, împrumuturi bancare. Deocamdată nu suntem în această situaţie. (...) Hai să vorbim şi din alt punct de vedere. Romgaz este deţinut în proporţie de 70% de către statul român. Este normal ca Romgaz să contribuie la efortul naţional. Deci, nu avem o problemă cu asta, cu atât mai mult cu cât suntem într-o zonă de profitabilitate. Nu sunt în măsură să comentez politica de dividende a statului român, pentru că sunt nişte necesităţi care trebuie duse la îndeplinire", a explicat Volintiru.În urmă cu o săptămână, Consiliul de Administraţie al Romgaz a aprobat, la solicitarea acţionarului majoritar, respectiv Ministerul Energiei, distribuirea unor dividende suplimentare de 501,05 milioane lei, respectiv a unui dividend suplimentar de 1,30 lei/acţiune. Ulterior, ministerul a venit cu solicitarea ca suma ce va fi acordată pentru dividende suplimentare să fie majorată la peste 700 milioane lei, această sumă urmând să fie supusă aprobării în Adunarea Acţionarilor din 6 decembrie."Romgaz a primit o solicitare din partea acţionarului majoritar pentru a fundamenta o distribuire de dividende. În urma acestei analize pe care societatea a efectuat-o, conducerea executivă, şi a fost avizată în cadrul Consiliului de Administraţie, societatea a fundamentat suma de 500 milioane lei, sumă pe care poate să o distribuie în urma acestei solicitări din partea Ministerului Energiei. Ulterior, în cadrul acestei săptămâni, am primit o solicitare din partea acţionarului majoritar pentru distribuirea unei sume de 700 milioane, nu de 500 milioane lei care a fost avizată de conducerea executivă şi Consiliul de Administraţie.(...) Romgaz nu a greşit cifrele, nu ne putem permite să aruncăm 500 milioane, apoi 700 milioane lei. Putem fi acuzaţi de manipularea pieţei de capital. Nu ne jucăm cu aşa ceva. Vorbim, o dată, de analiza proprie, fundamentarea proprie a conducerii executive şi a CA, şi apoi vorbim de acţiunea efectuată de acţionarul majoritar de a solicita 700 milioane lei. Sunt două lucruri distincte. (...) CA nu mai poate face completări pe ordinea de zi a acelei şedinţe (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor - n. r.), ci doar un acţionar poate să facă acest lucru, deci solicitarea primită din partea acţionarului majoritar de completare a convocatorului cu 700 milioane. Acea sumă va fi singura care va exista pe convocatorul AGOA din data de 6 decembrie 2018. Nu vom avea două sume", a precizat directorul economic al Romgaz, Andrei Bobar.Acesta a adăugat că, în situaţia în care acţionarii vor aproba repartizarea unui dividend suplimentar de 1,86 lei, respectiv o sumă totală de 716 milioane lei, societatea va identifica resursele pentru a putea satisface dorinţa acţionarilor.Directorul general al Romgaz a subliniat că, în momentul în care a fost fundamentată prima sumă, cea de 500 milioane lei, s-a ţinut seama de programul de investiţii pentru acest an şi pentru 2019."În momentul în care noi am fundamentat prima sumă, aceea de 500 milioane, am fundamentat-o ţinând cont de programul de investiţii pe care îl avem în curs şi pentru anul viitor şi alte cheltuieli curente pe care le avem în vedere. În măsura în care este posibil ca în viitor să nu facem toate investiţiile pe care ni le-am propus, deşi ne dorim foarte mult acest lucru, atunci automat se eliberează cash-ul. S-ar putea chiar să nu fie nevoie să apelăm la alte surse. Nu tăiem nimic din bugetul de investiţii. Ideea este că eu am un plan de investiţii care doresc să fie dus la îndeplinire. În măsura în care, din cauza unor impedimente legale sau a altor probleme care apar pe parcurs nu putem să facem toate aceste investiţii, automat se deblochează o sumă. În condiţiile în care reuşim să facem toate aceste investiţii pe care ni le-am propus, apelăm la o altă sursă, o sursă atrasă care să completeze necesarul de investiţii. Nu blocăm, nu tăiem investiţiile", a afirmat Volintiru.El a precizat că suma pentru investiţii pe care conducerea companiei o doreşte pentru anul viitor este de 2,345 miliarde lei, mai mare comparativ cu cea din 2018."Acesta este un best scenario. Îmi doresc foarte mult ca anul viitor deja să începem investiţia de la Mintia (termocentrala - n. r.), dar urmează nişte căi legale pe care trebuie să le ducem la îndeplinire, cu licitaţie, adjudecare, cu mulţi paşi prealabili. Vorbim aici de studiu tehnic, de studiu conceptual. Este o investiţie de 270 de milioane de euro. Nu te poţi juca. (...) Dacă această investiţie va începe în 2020, nevoia de cash pentru investiţii se va muta undeva în acea parte. Plus restul. Am pus necesităţile şi potenţiala achiziţie a unui parc verde, de green energy. Nu ştim. Găsim, nu găsim. Negociem, ne înţelegem, nu ne înţelegem", a spus şeful Romgaz. AGERPRES/(A - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)