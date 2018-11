Mihai Bobonete, reacție fabuloasă după ce a văzut delfini din pluș cu penis într-un magazin din Constanța

11:50

A murit Katherine MacGregor, celebra actriță din "„Little House on the Prairie" ("Căsuța din prerie"). Actrița americană avea vârsta de 93 de ani și trăia la Casa de Film și Televiziune din California. Katherine „Scottie" MacGregor a fost cunoscută publicului din lumea întreagă, mai ales, pentru rolul Harriet Oleson.