Black Friday la Blue Air și Wizz Air. Cu cât sunt reduse prețurile la biletele de avion

13:50

Pasionații de shopping și fashion vor fi în delir și anul acesta de Black Friday deoarece ANSWEAR.ro a pregătit o selecție incredibilă de produse și reduceri între 50 și 70% pentru a veni în întâmpinarea clienților.ANSWEAR.ro, magazinul online al grupului polonez cu același nume, specializat în comercializarea de articole de modă online vine cu o noutate în acest an și anume reduceri de până la 20% la colecțiile noi toamnă-iarnă ale brandurilor de top.Brandurile de renume la care ANSWEAR.ro a pregătit cele mai mari reduceri de acest Black Friday sunt: Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Mango, Medicine, Adidas by Stella McCartney, Adidas Originals, Armani Exchange, Asics, Asics Tiger, Emporio Armani, Desigual, Under Armour, U.S. Polo, Nike, New Balance, Lauren Ralph Lauren, FILA și Levi’s.„Oferta ANSWEAR.ro pentru acest Black Friday este una generoasă. Suntem pregătiti cu stocuri suficiente și reduceri extrem de atractive la o selecție foarte mare de produse. Menținem pe perioada campaniei opțiunile noastre de livrare gratuită pentru comenzile peste 100 lei și garanția returului de 30 de zile, oferind clienților noștri și garanția produselor 100% originale”, declară Raluca Radu, Country Manager ANSWEAR.roPentru o experiență cât mai rapidă și ușoară, clienții pot accesa aplicația ANSWEAR.ro pentru a se asigura că beneficiază de reducerile pregătite pentru Black Friday. Fiecare achiziție realizată prin intermediul aplicației garantează 10% reducere, sub forma punctelor de fidelitate care se acumulează în cont.La fel ca și în anii trecuți categoriile de produse care vor fi disponibile cu discount: geci, paltoane, pantofi sport, genți, accesorii, pantaloni, tricouri, topuri, așadar indiferent de preferințele clienților, aceștia vor găsi cu siguranță produsul preferat.Deoarece mai multe beneficii înseamnă mai multe cumpărături, clienții noi se pot bucura de 50 RON reducere în contul ANSWEAR Club pentru înscrierea la newsletter sau prin descărcarea aplicației pentru mobil.Despre Answear.ro: ANSWEAR este magazinul online originar din Polonia. Cu o istorie de 7 ani în piață de eCommerce europeană, grupul este prezent în țări precum Cehia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și România. În România, Answear.ro oferă peste 300 de branduri de haine, încălțăminte și accesorii de la nume sonere precum Nike, Adidas, Under Armour, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Diesel, US Polo, Guess, Trussardi, Calvin Klein sau Michael Kors, DKNY și New Balance.