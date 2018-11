Tragedie de neînchipuit pentru un copil din Vaslui! A rămas singur pe lume, după ce tatăl a murit ars de viu

17:10

In 2018 hoverboard electric ramane cel mai tare gadget pentru tineri si adulti. Aceste scutere cu auto-echilibrare au reusit sa se strecoare rapid in gusturile romanilor curiosi de noile inovatii in materie de vehicule electrice. Alaturi de biciclete electrice, trotinete electrice, motociclete electrice, biciclu electric, skateboard electric si monociclu electric, hoverboard-urile raman una din cele mai interesante investitii de Black Friday 2018. Sub indemnul "Scapa de aglomeratia urbana" evoMAG propune oferte irezistibile in luna noiembrie patronata de fenomenul Vinerea Neagra.